Geschäftsführerin für das Tauernklinikum bestellt

Die Burgenländerin Silke Göltl wird ab 1. Jänner 2023 neben Franz Öller zweite Geschäftsführerin der Gesundheit Innergebirg GmbH. Zu der im Besitz der Stadt Zell am See stehenden GmbH gehören das gemeinnützige Tauernklinikum und eine Reihe von gewinnorientierten Firmen wie die Privatklinik Ritzensee oder die Tauerndiagnostik. Bei einer Prüfung der Beteiligungen der Stadt Zell am See hatte der Landesrechnungshof die mangelnde strukturelle und personelle Trennung der beiden Bereiche kritisiert. Deshalb wird nun die Geschäftsführung erweitert. Wer in Zukunft für den gemeinnützigen und wer für den gewinnorientierten Bereich zuständig ist, steht noch nicht fest. Die neue Geschäftsführerin soll sich erst einarbeiten.

Silke Göltl hat sich in einem mehrstufigen Auswahlverfahren durchgesetzt. Sie hat Wirtschaft an der WU Wien und Gesundheitsmanagement an der FH Burgenland studiert. Derzeit ist sie Kaufmännische Direktorin und Verwaltungsleiterin im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt. Vorher war sie unter anderem auch für die Vamed-Gruppe tätig, und hatte dort auch regelmäßig mit dem Krankenhaus Oberndorf zu tun, das zur Vamed gehört.