Gewerkschaft erstritt 4300 Euro Krankengeld für Salzburger Mechaniker

Arbeitnehmer willigte im Krankenstand in einvernehmliche Kündigung ein. "Krankegeld muss auch in so einem Fall über das Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus bezahlt werden", betont Daniel Mühlberger von der Produktions-Gewerkschaft PRO-GE.

SN/proge Daniel Mühlberger, Landessekretär der Produktions-Gewerkschaft PRO-GE