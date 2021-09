Glasfaser fürs Internet reicht bis zur Almhütte

St. Koloman hat nun eine viel bessere Verbindung bekommen. Am Anfang stand das historische Telefonnetz der Post vor 45 Jahren.

Rund 500 Haushalte sind in der 1800-Einwohner-Gemeinde St. Koloman nun neu mit schnellem Breitbandinternet versorgt. Dafür wurden in der Tennengauer Gemeinde 17 neue Glasfaser-Zugangspunkte errichtet und mehr als 26 Kilometer Glasfaserkabel verlegt. Diese Bilanz präsentierte am Mittwoch das Telekomunternehmen A1.

Bisher waren nur ein paar Dutzend Haushalte im Ortszentrum in der Nähe des Hauptverteilers so gut versorgt, bestätigt Bürgermeister Herbert Walkner. Von den strategisch platzierten Zugangspunkten aus führen, meist einige Hundert Meter lang, die alten Kupferkabel zu den ...