Gmundner Keramik eröffnet im Designer Outlet Salzburg

Gmundner Keramik hat am Freitag einen Shop im Designer Outlet in Wals-Himmelreich eröffnet - für 365 Tage. Erhältlich ist zweite Wahl-Ware wie beim Manufakturabverkauf im Stammhaus in Gmunden.

In den vergangenen Wochen und Monaten öffneten im Designer Outlet in Wals-Himmelreich mehrere neue Geschäfte ihre Pforten: Von Ravensburger über Mountain Warehouse bis zu Marken wie Kisskissbangbang. Am Freitag öffnete Gmundner Keramik einen Pop up-Store. Die Keramikmanufaktur ist ab sofort 365 Tage im Designer Outlet vertreten - mit zweiter Wahl-Ware. Das Sortiment entspricht jenem des Manufakturabverkaufs in Gmunden und bietet handgefertigte Unikate bekannter Designs wie Streublume, Geflammt oder Hirsch in verschiedensten Farbvarianten. "Wir bemühen uns kontinuierlich um einen spannenden Markenmix" Centermanager Florian Went vom Designer Outlet: "Wir bemühen uns kontinuierlich um einen spannenden Markenmix." Am Donnerstag, 21. März , lädt das Designer Outlet zum ersten "Spring Late-Night-Shopping" bis 23 Uhr. "Da können unsere Kunden die neuen Marken und unser Angebot gleich ausprobieren."

Quelle: SN