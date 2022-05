Göming plant je zur Hälfte Firmen und Wohnungen

Die kleine Flachgauer Gemeinde Göming rechnet in einigen Jahren mit an die 300 neuen Einwohnern auf dem ehemaligen Gelände der Oberndorfer Druckerei.

Was wird aus dem Areal der ehemaligen Oberndorfer Druckerei? Die Gemeinde Göming stellt die Weichen. Die geplante Flächenwidmung war am Dienstag eines der Themen der Gemeindeversammlung. "Zirka die Hälfte wird Betriebsgebiet und der Rest für Wohnbau gewidmet", erklärt Bürgermeister Werner Fritz (ÖVP). Es gebe einige interessierte Betriebe.

Die Umwidmung für Wohnungen wird aber erst möglich, wenn das neue Räumliche Entwicklungskonzept fertig ist, also in etwa zwei Jahren. Interesse dürfte auch an einem Lebensmittelmarkt bestehen. Die Rede war ursprünglich ...