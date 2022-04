Gollinger Weberei liefert Stoff für neue Messgewänder für Salzburger Dom

Nach 60 Jahren ersetzt Dom einen Teil seiner Ornate. Bei den neuen Messgewändern für den Dom setzt man auf einen geringen ökologischen Fußabdruck. Genäht wird die neue Amtstracht in der domeigenen Schneiderei. Design und Stoff kommen von der Weberei Wittek Design in Golling. Der Flachs für das Leinen stammt aus Belgien.

Das ist auch für Textildesignerin Evelin Wittek alles andere als alltäglich: Denn in der von ihr geführten Weberei Wittek Design in Golling wird der Stoff für die neuen Messgewänder im Salzburger Dom gewebt. Genäht werden die Ornate in der domeigenen Schneiderei. Einen solchen Auftrag - bei dem nur wenige Kilometer entfernt ein eigener Stoff gewebt und dann im Haus zu Messgewändern verarbeitet wird - habe es überhaupt noch nie gegeben, sagt die gelernte Herrenschneiderin Renate Kurz. Nicht nur das Design, ...