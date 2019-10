Gratis oder nicht? Streit um Preis für Leitungswasser in der Salzburger Gastronomie

AK-Präsident Peter Eder fordert: Leitungswasser in der Gastronomie sollte gratis sein. Ernst Pühringer und Albert Ebner von der Wirtschaftskammer reagieren empört. Sie sprechen von einer "einseitigen Studie". Ihr Motto: "Dienstleistung muss etwas wert sein."

Leitungswasser wird in der Gastronomie immer öfter in Rechnung gestellt. Das kritisiert die Arbeiterkammer (AK) Salzburg. Sie hat die Preise in 32 Betrieben der Stadt Salzburg verglichen. Ergebnis: Mit einer durchschnittlichen Preiserhöhung von 3,51 Prozent liege die Gastronomie deutlich über der allgemeinen Inflationsrate von 1,5 Prozent. Platz 1 auf der Liste der größten Preissteigerungen belegt dabei das Leitungswasser. Da habe sich der Preis in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt, heißt es. AK-Präsident und ÖGB-Landesvorsitzenden Peter Eder plädiert: "Geld für Leitungswasser zu verlangen, wäre nicht nötig. 1000 Liter Wasser aus der Leitung kosten die Lokale in der Stadt Salzburg nur 1,70 Euro. Als Akt der Gastfreundlichkeit sollte das Leitungswasser gratis bleiben."

"Es ist nur logisch, dass auch die Preise für Speisen und Getränke steigen"

Die Wirtschaftskammer reagiert empört: "Die aktuelle Studie der Arbeiterkammer ist einseitig und geht an der aktuellen Situation der heimischen Gastronomie klar vorbei!" Das sagen Ernst Pühringer (WKS-Obmann der Fachgruppe Gastronomie) und Albert Ebner (WKS-Spartenobmann Albert Ebner). Laut Pühringer und Ebner stehen der von der AK genannten durchschnittliche Preiserhöhung von 3,51 Prozent gestiegenen Einkaufspreise bei Lebensmitteln von mehr als zehn Prozent in den vergangenen Jahren gegenüber. "Wenn man bedenkt, dass jedes Jahr die Kosten für Einkauf, Energie, Abwasserentsorgung, Personal und Miete steigen, ist es nur logisch, dass dann auch die Preise für Speisen und Getränke angehoben werden."

Der Getränkeumsatz beim Mittagstisch ist eingebrochen

Pühringer und Ebner merken an, dass es sich in den vergangenen Jahren regelrecht eingebürgert habe, dass Gäste zum Essen Leitungswasser als Getränk dazu bestellen. Das sei vor allem in der Mittagszeit der Fall, wo die Betriebe ohnedies durchgängig sehr günstige Menüpreise anbieten. "Gerade bei den Mittagstischen ist der Umsatz mit Getränken schon seit längerer Zeit stark rückläufig." Allerdings - so Pühringer und Ebner - fallen für das Glas Wasser ebenso Kosten für Servieren und Reinigung an. Es sei daher nur recht und logisch, dass dafür ein entsprechender Betrag verrechnet werde. Nachsatz: "Auf der einen Seite wird überall das Wirtesterben beklagt und auf der anderen Seite sind es die Wirte, die als erste für ihre ohnedies moderate Preisgestaltung angegriffen und kritisiert werden."

Die Teuerung lag mit 3,51 Prozent weit über der Inflationsrate

Die aktuelle Erhebung der Arbeiterkammer Salzburg nahm die Entwicklung der Gastronomiepreise unter die Lupe - bei neun Kaffeehäusern sowie 23 Restaurants und Gasthäusern. Jedes Jahr werden die gleichen Salzburger Gastronomiebetriebe anhand von 25 ausgewählten Produkten beobachtet und verglichen. Heuer legten die Preise der insgesamt 554 erhobenen Produkte im Jahresvergleich durchschnittlich um 3,51 Prozent zu. Betrachtet man dazu die Entwicklung des Verbraucherpreisindex (VPI) werden große Differenzen ersichtlich. "Die allgemeine Teuerung betrug zum selben Zeitraum nur 1,5 Prozent", erklärt AK-Konsumentenschützer Stefan Göweil.

Immer mehr Betriebe verlangen Geld für Leitungswasser

Die AK-Erhebung zeigt, dass knapp die Hälfte aller Lokale für Leitungswasser Geld verlangt. Neun von 15 Betrieben verrechnen das Wasser auch bei gleichzeitiger Konsumation. Im vergangenen Jahr waren es sechs von 16 Betrieben. Zudem ist auffallend, dass nicht nur die Zahl an Gastronomie-Betrieben, die für Leitungswasser Geld verlangen, sondern auch die Preise dafür stark angestiegen sind. Das kühle Nass koste inzwischen im Schnitt 83 Cent.

Auf der Liste ganz oben: Gulaschsuppe, Eiskaffee und Wiener Schnitzel

"Grundsätzlich ist anzumerken, dass ein Wirt für Leitungswasser etwas verlangen darf", hält Göweil fest. "Jedoch nur, wenn das auch in der Speise- oder Getränkekarte angeführt ist." Die Erhebung der AK-Konsumentenschützer zeigt zudem, dass die Preise für Gulaschsuppe (im Schnitt 6,49 Euro), Eiskaffee (6,51 Euro) und Wiener Schnitzel (13,83 Euro) im Schnitt am stärksten erhöht wurden. Beachtlich sind auch die großen Preisunterschiede bei einzelnen Produkten in verschiedenen Lokalen. Zu den Spitzenreitern zählen der Apfelsaft (von 2,30 bis 5,75 Euro), Eis mit Schlag (von 3,7 bis 9,0 Euro), Prosecco (von 3,0 bis 7,0 Euro) und Blattsalat mit Geflügelstreifen (von 8,5 bis 18,5 Euro).

Quelle: SN