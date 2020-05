Gratis-Stornierung soll Stornierung verhindern

Anders, aber doch startet Saalbach heuer in den Sommer. Die nach Salzburg zweitgrößte Tourismusgemeinde des Landes setzt in der Werbung auf leise Töne, Natur und Familien. Offizieller Saisonstart ist am 11. Juni. Ab diesem Tag fahren die Seilbahnen wieder und es gilt die Gästekarte "Joker Card", mit der man zahlreiche Angebote gratis oder ermäßigt nutzen kann.

Tourismuschef Wolfgang Breitfuß sagt: "Wir wollen ein Lebenszeichen setzen und schon im Hinblick auf den nächsten Winter signalisieren, dass es uns noch gibt." Dass dieser Sommer kein "Burner" werde, sei aber allen klar. Derzeit sehe man im Ort für diese Jahreszeit ungewöhnlich wenige Krane. Einige Hoteliers warten ab und haben geplante Bauten verschoben. Ob alle Betriebe im Sommer aufsperren, ist ungewiss. Entscheidend wird sein, ob die Grenzen zu bleiben, genügend Buchungen vorliegen und man ausreichend Mitarbeiter findet.

Auf die herrschende Unsicherheit reagiert Saalbach-Hinterglemm wie andere Regionen oder einzelne Betriebe mit der Möglichkeit der kostenlosen Stornierung bis 14 Tage vor Reiseantritt. Breitfuß: "Normalerweise kann man bis drei Monate vorher kostenlos stornieren. Da hätten uns alle Gäste storniert. Jetzt können sie zuwarten, wie es an der Grenze weitergeht, und es ist für Gast und Gastgeber mehr Planungssicherheit da." 150 Betriebe machen beim "Flexi Booking" mit. Die Buchung muss über den Tourismusverband oder den Vermieter direkt erfolgen. Teilnehmende Betriebe sind mit dem grünen "Flexi Button" gekennzeichnet.

"Das Angebot gilt sowohl für neue als auch für bestehende Buchungen", sagt Breitfuß. "Wir merken, dass die Buchungen auch schon wieder steigen. Viele kommen von Österreichern, aber auch Deutsche buchen auf Verdacht. Wir spüren, dass sie zu uns kommen wollen."