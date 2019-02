"Green Building" entsteht an Alpenstraße

Salzburg Wohnbau baut seine Firmenzentrale um und aus. Immergrüne Kletterpflanzen begrünen die Fassade, die Nutzfläche wächst um ein Viertel.

Die Firmenzentrale der Salzburg Wohnbau am Bruno-Oberläuter-Platz an der Alpenstraße wird derzeit unter dem Blickpunkt der Nachhaltigkeit umgebaut und erweitert. Bis zum Frühjahr 2019 soll das Gebäude als "Green Building" einen innovativen städtebaulichen Akzent im Stadtteil Salzburg Süd setzen. Nach den Plänen des Salzburger Architekturbüros "kofler architects" entstehen auf dem vorher als Parkplatz genutzten Zwischenbereich ein neuer Besprechungsraum und in den Stockwerken darüber dringend benötige Büroflächen. Damit erhöht sich die Nutzfläche um ein Viertel auf rund 2400 Quadratmeter. Zusätzlich werden die bestehenden Bürostrukturen modernisiert.

"Büros werden umgebaut, Eingangsbereich und Vorplatz erhalten ein Facelifting, die Tiefgarage wird mit E-Ladestationen für Autos und Fahrräder ausgestattet", erläuterte Salzburg Wohnbau-Geschäftsführer Christian Struber. Auch bezüglich der Fassadengestaltung ließ sich die Salzburg Wohnbau Neues einfallen. "Immergrüne Kletterpflanzen am Gebäude sind nicht nur namensgebend für unser Green Building, sie leisten auch einen Beitrag zur Verbesserung des Stadtklimas", so Geschäftsführer Roland Wernik. Das Gebäude soll bis zum Sommer fertig gestellt sein.

In einer Zeit, in der Fachkräfte immer rarer werden, steigen auch die Anforderungen an den Arbeitsplatz. Deshalb bietet Salzburg Wohnbau neben flexiblen Arbeitszeiten, Teilzeitarbeitsmöglichkeiten und interessanten Aufstiegschancen auch eine kostenlose betriebsinterne Kinderbetreuung, umfassende Weiterbildungs- und Gesundheitsprogramme sowie extra Sozialleistungen.



Quelle: SN