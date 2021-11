Grödig: Salzburg Schokolade ist pleite - 140 Jobs betroffen

Der renommierte Mozartkugel-Hersteller Salzburg Schokolade in Grödig ist insolvent. Das Unternehmen hat am Montag beim Landesgericht den Antrag eingebracht.

Rund 140 Jobs stehen auf dem Spiel. Wie es für die Mitarbeiter weitergeht, ist noch offen. Gehälter und Löhne für November seien bisher nicht überwiesen worden, hieß es. Arbeiterkammer und Gemeinde haben die Insolvenz am Montag bestätigt.

Ein vom Gericht bestellter Masseverwalter wird bald einen Überblick über das Vermögen des Schokoladeproduzenten geben. "Das ist mein schwierigstes Mail, das ich Ihnen nach mehr 7,5 Jahren als CEO der Salzburg Schokolade Gruppe schreiben muss", schreibt Christian Schügerl an seine Mitarbeiter. Die Rücklagen der guten wirtschaftlichen Jahre von 2016 bis 2019 reichten nicht aus, um die Verluste in der Corona-Pandemie zu kompensieren. Sowohl am Standort Wien als auch am Standort Salzburg fehlten vor allem Touristen. Hinzu kommt der neuerliche Lockdown umrahmt von steigenden Rohstoffpreisen und steigenden Kosten im Logistikbereich. Die Verkaufsläden hätten in der Pandemie zwar theoretisch öffnen können - jedoch fehlte es an Kunden, Veranstaltungen und großen Anlässen, an denen man Schokolade verschenkt. Im Jahr 2021 gelang es dem Unternehmen, neue Kunden im Export-Sektor zu gewinnen, jedoch konnten auch diese die Lage nicht mehr stabilisieren.

Arbeiterkammerpräsident Peter Eder versichert, dass er mit seinem Team bereits daran arbeite, dass die Mitarbeiter schnellstmöglich zur ihren Geldern kommen. "Vor allem vor Weihnachten, muss das über die Bühne gebracht werden." Die Lohn- und Gehaltsansprüche seien durch den Insolvenz-Entgeltfond gesichert, merkt Eder an.