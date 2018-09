Grödiger baut Surfboards aus Holz: Hawaiianer sind begeistert

Anfangs hat Wilhelm Margreiter an sich gezweifelt. Ein Grödiger, der Surfboards herstellt, mitten in den Alpen? Und das, obwohl er selbst nicht richtig surfen kann? Vier Jahre später hält der 41-Jährige das für g'scheit.

Das Insel-Dasein fernab vom Meer habe Vorteile. Zum einen, sagt Margreiter, stellt er alles für seine Wuux-Surfboards selbst her - was ihn oft auf neue Ideen bringt. Den Schaumstoffkern bekomme er hier etwa nicht. Zum anderen sitzt der 41-Jährige in Österreich an der Quelle für Holzfurniere, mit denen er die Boards ummantelt. Er kann zwischen 160 Holzarten wählen. Je nach Länge und Holz kosten seine Boards zwischen 850 und 3500 Euro.