Grödiger Friseur erfindet neue Steighilfe für Tourenski

Tobias Altenburger geht gerne Skitouren. Da das Anbringen von Harscheisen oft umständlich ist, entwickelte er eine Alternative.

Drei Jahre lang hat Tobias Altenburger getüftelt und herumprobiert, unzählige Stunden in seiner kleinen Metallwerkstatt verbracht. Herausgekommen ist eine Erfindung, die bei der wachsenden Tourengeher-Gemeinde für Furore sorgen könnte. Eine Steigkralle, die in steilen und eisigen Hängen einfach zu montieren ist und ein sicheres Weitergehen ermöglicht. "Mir ist es selbst so gegangen, wie vielen anderen auch. Man steht in einer Steigung und merkt, dass es unangenehm wird", sagt der Friseursalon-Besitzer. Das Anlegen eines Harscheisens sei in diesen Situationen oft problematisch, ...