Größte Holzbaustelle Salzburgs: Junges Paar investiert 40 Millionen Euro

In der elften Generation wird das Hotel zum Hirschen in Salzburg umgebaut. Auch Wohnungen entstehen. 1000 Kubikmeter Holz werden verbaut.

Katharina und Nikolaus Richter-Wallmann stehen hinter dem Hotel- und Wohnbauprojekt „Am Hirschengrün“ in der Elisabeth-Vorstadt in Salzburg.

Alteingesessene Salzburgerinnen und Salzburger haben das nahe dem Hauptbahnhof gelegene Hotel zum Hirschen in der Elisabeth-Vorstadt noch bestens in Erinnerung. Seit rund 200 Jahren ist das an der Ecke Saint-Julien-Straße/Elisabethstraße gelegene Gebäude im Besitz von Familie Wallmann. So manche und mancher saß bei Hausmannskost im Gastgarten - und ab und zu auch schwitzend in der Hirschensauna. Legendär waren die Abende bei Jazzmusik.

All das gehört der Vergangenheit an, zuletzt war das Hotel verpachtet. Seit 2020 Tochter Katharina Richter-Wallmann ...