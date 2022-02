Größtes Holzwohnbau-Projekt in Salzburg entsteht in Thalgau

Ein spezieller Bauträger aus dem Pinzgau errichtet in Thalgau 80 Wohnungen. Das Rohmaterial liefern die Wälder rund um Thalgau. Das Holz stammt aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung.

In Thalgau entsteht das größte Holz-Wohnbauprojekt in Salzburg mit 80 Wohnungen. Erstmals in Österreich wird dabei gekennzeichnetes Holz aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung verwendet. Hinter dem Projekt "Wohnen am Sager Gut" steht die SIGES Massivholzbau in Niedernsill. Am Freitag fand der Spatenstich statt.

Ein Bauträger, der sich rein über Baustoff Holz definiert

Christine Meissnitzer, Gesellschafterin von SIGES Massivholzbau: "Wir sind in Salzburg der einzige Bauträger, der sich rein über den Baustoff Holz definiert. Für das aktuelle Projekt arbeiten wir eng mit dem Salzburger Waldverband zusammen. Der Rohstoff stammt ausnahmslos aus Wäldern rund um Thalgau."

Wohnungsgrößen von 52 bis 107 Quadratmeter

Auf dem Gelände eines ehemaligen Sägewerks werden fünf Baukörper errichtet - einer vier-, die übrigen dreigeschoßig. Es entstehen 70 Eigentums- und 10 Mietwohnungen. Die Wohnungsgröße reicht von 52 bis 107 Quadratmeter. Mehr als 3000 Kubikmeter Holz werden verbaut - vor allem Fichte. Die Übergabe der Wohnungen soll 2024 erfolgen.

"Das Vorzeigeprojekt zeigt, was möglich ist"

Landesrat Josef Schwaiger: "Dieses Vorzeigeprojekt zeigt, was alles mit dem umweltfreundlichen Naturmaterial möglich ist. Mit diesem Baustoff profitieren nicht nur die Bewohner, sondern auch die heimische Wirtschaft. Ich hoffe, dass viele weitere derartige Vorhaben folgen."

Das nächste Projekt soll in Piesendorf folgen

Die SIGES wurde 2013 gegründet. Heute beschäftigt der Familienbetrieb 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Wände und Decken werden in Niedernsill individuell vorgefertigt, heißt es. Die Firma hat bereits weitere Projekte im Visier: So soll in Piesendorf eine Wohnanlage mit 45 Eigentumswohnungen entstehen - und ein neuer Kindergarten.