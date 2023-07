Größtes Wohnbauprojekt der Geschichte Großarls

Drei Bauteile mit insgesamt 38 barrierefreien Wohnungen

Bis Ende 2024 bzw. Mitte 2025 entstehen im Ortsteil Unterberg, unweit des Zentrums und neben den Liftanlagen, im Rahmen des größten Wohnbau-Projekts für Großarl (rund 3800 Einwohner), verteilt auf drei Bauteile, insgesamt 38 barrierefreie Eigentumswohnungen. "Das Besondere ist, dass fast jede dieser Wohnungen direkte Gebäude-Außenwände hat und somit einen ,Einfamilienhauscharakter' erhält. Die Ausrichtung ist somit in allen Himmelsrichtungen gegeben. Jeder von den drei Bauteilen ist in weitere Bauteile mit bis zu vier oberirdischen Geschossen gegliedert. Jeder hat für sich ein eigenes Stiegenhaus mit Aufzug, Nebenräumen, großzügigen Fahrrad- und Kinderwagenabstellräumen und eine eigene Tiefgarage mit E-Ladestationen - damit entsteht hier eine aufgelockerte Wohnsiedlung und kein riesiger Wohnkomplex in Großarl", führt Deutinger weiter aus. Angefangen habe alles mit einer deutlich kleineren Idee: "Zu Beginn wollten wir eigentlich zwei Objekte mit je acht Wohnungen bauen. Als diese aber binnen kürzester Zeit vergriffen waren und die Nachfrage so groß wurde, dachten wir um und verdoppelten den Umfang des Vorhabens, das binnen kürzester Zeit aus der Taufe geholt wurde", erklärt der Großarler Unternehmer.

Auch der Bürgermeister Großarls, Johann Rohrmoser, weiß über die Wichtigkeit des Baus Bescheid: "Es ist natürlich ein großer Schritt, damit wir der Nachfrage auch nachkommen. Als Gemeinde haben wir gemeinsam mit dem Bauträger einen Raumordnungsvertrag erstellt, wo wir 14 Wohnungen mit fixiertem Verkaufspreis von 4900 Euro brutto je Quadratmeter exklusive Wohnbauförderungszuschüsse vergeben dürfen. Damit gewährleisten wir auch leistbares Wohnen in der Gemeinde."

"Wir schaffen es, auf unserer Grundstücksfläche von ca. 3100 Quadratmetern durch nachhaltige Bodenverdichtung und durch ausgezeichnete Architektur eine Wohnnutzfläche von ca. 3000 Quadratmetern zu erreichen", hebt Deutinger weiter hervor.

Die Gesamtprojektkosten verlaufen nach Plan, und somit können samt den massiven Zinserhöhungen und der enormen Baukostensteigerung die Verkaufspreise gehalten werden. "Ich bin auch fest überzeugt", fügt Deutinger hinzu, "dass es auch in Zukunft weiterhin das Wichtigste ist, eine ausgezeichnete Qualität zu bauen. Solche Wohnräume in dieser Qualität werden immer benötigt und auch in absehbarer Zeit wieder leichter finanzierbar werden."