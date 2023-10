Großarl: Rund um Weihnachten startet der Skibetrieb am Kieserl

Anschluss aus Dorfgastein als Ziel

Vom Kieserl wird auch eine neue Skianbindung nach Dorfgastein führen. "Die beiden Seiten des Skigebiets wachsen damit noch enger zusammen", schildert Peter Hettegger, Geschäftsführer der Großarler Bergbahnen. Ziel sei nach wie vor die Erschließung der Bergstation mit einer weiteren Gondel von Dorfgasteiner Seite, betont er. Bevor man das in Angriff nehmen kann, müsse man aber die erfolgreiche Umgründung in eine Aktiengesellschaft (AG) hinter sich bringen. Die Bergbahnen in Großarl und Dorfgastein hatten sich eigentlich bereits zu einer AG fusioniert. Ein Gerichtsurteil erklärte den Beschluss aber aufgrund der fehlenden Einstimmigkeit unter den Hunderten Kommanditisten der "Großarler Bergbahnen GmbH & Co. KG" für rechtswidrig.

Betriebsstart rund um Weihnachten

Die neue Bergbahn auf das Kieserl soll jedenfalls rund um Weihnachten in Betrieb gehen. "Bis dahin fahren wir nach Saisonbeginn Anfang Dezember mit den bestehenden Liften", sagt Hettegger. In der Talstation kommen unter anderem ein Sportshop sowie ein Bistro und Mitarbeiterwohnungen der Bergbahnen unter. In der Bergstation zieht mit dem "Wolke 7" ein neues Gipfelrestaurant ein.

Bedenken, wonach die Eingriffe in die Naturlandschaft durch die neue Bahn nicht mehr zeitgemäß sein könnten, lässt Hettegger nicht gelten. "Während der Baustellenphase schaut das natürlich nicht schön aus. Die Eingriffe lassen sich heutzutage durch ein behutsames Vorgehen und die Zusammenarbeit mit Profifirmen aber minimieren. Das große Bewusstsein für den hohen Wert unserer Naturräume ist heutzutage schon ein großer Vorteil."