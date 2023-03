Großarl sieht keinen Plan B für Winterurlaub

Sommer trifft Winter: Noch vor wenigen Tagen wurde in Großarl bereits in kurzen Lederhosen Ski gefahren.

Thomas Wirnsperger hat viel erlebt in seinen bisher 32 Jahren als Geschäftsführer des Großarler Tourismusverbands, vor allem Wachstum. Die Bettenanzahl im Tal ist um 70 Prozent auf 4800 gewachsen, die Nächtigungen im Winter haben sich verdoppelt, jene im Sommer versechsfacht. Der Ort zählt 19 Vier- und zwei Fünfsternehotels. Und Wirnsperger ist sich sicher: "Zum Schnee und Skifahren gibt es im Winterurlaub keinen Plan B", wie er bei einem Expertentreffen der WKO-Tourismussparte in Großarl betonte. Deshalb werde man , so lange ...