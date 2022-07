Große Nachfrage nach PV-Anlagen: Kunden brauchen viel Geduld

Die Nachfrage nach Photovoltaik-Anlagen ist enorm. Zwar sind Module ausreichend vorhanden, doch der Mangel an Wechselrichtern führt zu Wartezeiten von mehr als sechs Monaten.

2000 Photovoltaik-Module hat Franz Schweighofer am Donnerstagvormittag geliefert bekommen. "Österreich ist ein Spätzünder, was PV-Anlagen betrifft, nun bekommen wir aber Anfragen aus allen Teilen Österreichs", erklärt der Firmenchef der NET (Neue Energie Technik GmbH) mit Sitz in der Salzburger Moosstraße. Sein Unternehmen helfe Menschen und Institutionen, autark zu werden. Pro Woche errichte er aktuell zwei bis drei PV-Anlagen. Ideal sei jedoch eine ganzheitliche Lösung, die sich nicht nur am Strom orientiere und auch Wärme, Kälte und Mobilität miteinbeziehe. Was verwundert: ...