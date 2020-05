Das Travel Charme Hotel in Werfenweng startet am Freitag mit etwa der Hälfte seiner Zimmer aus dem Corona-Lockdown. Unterdessen sind die Pläne für Bad Gastein so gut wie fertig. 50 bis 60 Mill. Euro werden investiert.

Als Regionaldirektor Süd ist Dietmar Wernitznig für die österreichischen Travel Charme-Häuser wie jenes in Werfenweng zuständig - und für das am Tegernsee. Das Herz des gebürtigen Kärntners schlägt auch für Bad Gastein, wo er einst seine Lehre zum Koch und ...