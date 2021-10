Große Unsicherheit im Tourismus trotz guter Buchungslage in Salzburg

Läuft alles gut, dann könnte man in diesem Winter auf etwa 80 Prozent der Übernachtungen einer normalen Saison kommen. Diese optimistische Prognose gab Leo Bauernberger, Geschäftsführer der Salzburger Land Tourismus GmbH (SLTG), am Montag zum Start der Werbekampagne für die bevorstehende Wintersaison ab.

Es gibt sie zwar, die "Kaiserschmarrngarantie" für diesen Winter. Bezogen auf die heimische Gastronomie. Vor allem jene am Berg.

Öffentlich gemacht hat sie die Salzburger Land Tourismus Gesellschaft (SLTG). Aber diese Garantie ist aktuell nicht mehr als eine charmante Werbebotschaft an potenzielle Gäste. Denn nach wie vor fehlt die verbindliche Verordnung aus Wien, wie der Tourismus im Winter wirklich ablaufen soll. Sowohl was die Hotellerie, die Gastronomie als auch die Seilbahnen betrifft. Dabei ist die Zuversicht groß und die Buchungslage gut. "Wir hoffen auf 80 Prozent des Geschäfts in einem normalen Winter", erklärte SLTG-Chef Leo Bauernberger am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz. Viele Anzeichen sprächen dafür. Die Eckdaten eines "normalen" Winters vor Corona: 3 Mrd. Euro Umsatz verteilt auf die verschiedenen Branchen. 4 Mill. Gäste zwischen Weihnachten und Ostern. In Summe 16 Mill. Nächtigungen in knapp fünf Monaten.

Stichwort Corona: Landeshauptmann Wilfried Haslauer, ressortzuständig für den Tourismus, ließ sich wegen seiner Erkrankung entschuldigen. Haslauers Botschaft: "Die Reisefreiheit ist der entscheidende Faktor. Auch im Winter."

Der Sommer, seine Bilanz (8,3 Mill. Nächtigungen von Mai bis August) und das Impfverhalten der Urlauber sorgen für ein zufriedenes Lächeln bei den Touristikern. "80 Prozent der Gäste im Sommer waren geimpft. Was wir in Salzburg selbst dringend brauchen, ist eine höhere Impfquote." Diesen Appell trugen Bauernberger, Erich Egger (Sprecher der Seilbahnwirtschaft) und Christopher Losmann (Flughafen Salzburg) fast mantraartig vor.

Die Basis für eine gute Wintersaison sei gelegt. Außergewöhnliche Werbebotschafter für den Winter in Salzburg seien gefunden - etwa Opernstar Rolando Villazón -, allein die Verordnung des Bundes ließe auf sich warten.

Dabei wäre Schnee in hohen Lagen in Sicht. "Der Vorverkauf für die Salzburg Super Skicard hat begonnen. Das Gletscherskigebiet am Kitzsteinhorn sperrt am 9. Oktober auf. Orientierung gibt derzeit die 3-G-Regel. Trotzdem sind viele Fragen offen", berichtete Egger. Zum Beispiel was den Kauf von Saisonkarten angehe. Da sei ein Formular auszufüllen und zu unterschreiben, dass sich manches noch ändern könne. Hintergrund: Klagen im Vorjahr. Es stehe im Raum, dass nicht geimpfte Saisonkartenbesitzer regelmäßig Testergebnisse vorweisen müssen. Die Frage der Kontrolle sei in diesem Fall ebenfalls noch unbeantwortet. Zuständig, so Erich Egger, wären Polizei und Sanitätsbehörde.