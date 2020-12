Großhändler Transgourmet baut in Wals aus

Transgourmet kämpft mit Umsatzverlusten. Trotzdem wird jetzt in Siezenheim investiert: Der Großmarkt wird am Nachbargrundstück neu gebaut.

Gerade eben hat der Gastronomie-Großhändler Transgourmet grünes Licht für seinen neuen Standort in Maishofen bekommen. Jetzt wird auch in den bestehenden Salzburger Standort groß investiert: Der Großmarkt in Wals-Siezenheim wird vergrößert und neu gebaut. Möglich macht das der Umzug des Nachbarn: Der schwedische Lkw-Hersteller Scania wechselt in den Gewerbepark Urstein. Den frei werdenden Grund kaufte Transgourmet.

"Das wird ein Standort, der alle Stückerl spielt", sagt Transgourmet-Chef Thomas Panholzer. Im Frühsommer 2021 sollen die Bauarbeiten starten - sofern bis ...