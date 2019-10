Großteil der anerkannten Flüchtlinge hat einen Job

Knapp zwei Drittel jener Flüchtlinge, die in den Jahren 2015 und 2016 in Salzburg Asyl erhielten, ist mittlerweile in Beschäftigung. Am 23. Oktober steigt die erste Jobbörse, zu der 770 anerkannte Flüchtlinge eingeladen sind.

2015/16 wurde Salzburg von einer Flüchtlingswelle überrollt. Am Höhepunkt, im Februar 2016, waren 5055 Asylbewerber in der Grundversorgung des Landes. Allerdings wurden längst nicht alle auch als Flüchtlinge laut Genfer Konvention anerkannt. Aber: Von jenen, die anerkannt wurden, sind gerade in Salzburg besonders viele bereits in einem Beschäftigungsverhältnis, wie AMS-Landesgeschäftsführerin Jacqueline Beyer betont. Konkret hatten heuer im August knapp 63 Prozent von jenen 275 Menschen, die im Jahr 2015 als Flüchtlinge anerkannt wurden, eine Arbeit. Bei den 2016 anerkannten Flüchtlingen (380 Personen) haben sogar 65 Prozent einen Job; bei den 2017 anerkannten (609 Personen) waren es 51 Prozent. Beyer: "Wir sind bei der Beschäftigung von anerkannten Flüchtlingen deutlich besser als der Bundesschnitt." Dieser liegt in den drei genannten Jahren zwischen knapp 46 und knapp 39 Prozent. Im ersten Halbjahr 2019 haben 494 Flüchtlinge via AMS einen Job gefunden. Per 1. September 2019 waren 1109 anerkannte Flüchtlinge beim AMS Salzburg als arbeitslos vorgemerkt - 10,2 Prozent aller Arbeitslosen. Und es gibt weitere Maßnahmen für diese Gruppe, wie die erste landesweite Jobbörse am 23. Oktober im Wifi. Beyer: "70 AMS-Mitarbeiter haben dafür 900 Personen monatelang vorbereitet", etwa mittels für sie erstellter Lebensläufe. Sie erwarten bei der Börse 320 offene Stellen in 32 Betrieben.