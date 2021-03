Grubenlaufkäfer: Nächster Rückschlag für ÖBB-Projekt im Flachgau

Eigentlich hätten in diesen Tagen die Projektunterlagen für die UVP in den Standortgemeinden erneut aufgelegt werden sollen. Nun will das Unternehmen den Bestand des streng geschützten Grubenlaufkäfers untersuchen.

SN/armin niedermüller Eine Bürgerinitiative hat auf dem Gelände der Baustelleneinrichtung den streng geschützten Grubenlaufkäfer entdeckt.

Die ÖBB müssen bei den Planungen zum Bau der Hochleistungsstrecke zwischen Köstendorf und Salzburg-Kasern nachbessern. Konkret geht es um das Vorkommen des streng geschützten Grubenlaufkäfers, der beim geplanten Ostportal von Naturwissenschaftern im Auftrag einer Bürgerinitiative nachgewiesen wurde. Die ÖBB kündigen nun weitere Erhebungen an. "Ziel ist es, nach den im Raum stehenden Käferfunden durch eine neuerliche Kartierung im gesamten Projektgebiet genauestens über die Verbreitung und das Vorkommen des geschützten Schwarzen Grubenlaufkäfers Bescheid zu wissen. Auf Basis dieser tiefer gehenden Datengrundlage kann anschließend die Beurteilung durch die Sachverständigen der Behörde erfolgen. Die Erhebungen sollen bis Spätherbst 2021 durchgeführt werden. Die Vorbereitung auf die nächste Planungsphase läuft parallel ungehindert weiter", hieß es am Dienstag in einer Stellungnahme des Unternehmens. Steinkrebs war Deponie im Weg Es ist der nächste Rückschlag für die Planungen der Hochleistungsstrecke, mit deren Bau 2026 begonnen werden soll. Bereits im Oktober 2019 mussten die ÖBB das Vorhaben verwerfen, mehr als zwei Millionen Kubikmeter Ausbruchmaterial, das beim Tunnelbau anfällt, im Steinbachgraben im Gemeindegebiet von Lochen (Bezirk Braunau) abzulagern. Dort wurde eine erhebliche Population des geschützten Steinkrebses gefunden. Im vom Verkehrsministerium geforderten Verbesserungsauftrag entschied sich das Unternehmen gegen die Forderungen von Bürgerinitiativen und der Gemeinde Köstendorf für einen neuen Deponiestandort nahe der geplanten Baustelleneinrichtung beim Ostportal des 16,5 Kilometer langen Tunnels.