Gründerrekord in Salzburg: 2018 wurden an jedem Werktag neun Unternehmen gegründet

Die Gründerwelle hat 2018 in Salzburg an Tempo aufgenommen. In Salzburg wurde 2018 bei den Gründern ein neuer Rekord verzeichnet, wie die Gründerstatistik zeigt.

Demnach wurden (ohne selbstständige Personenbetreuer gerechnet) 2018 Unternehmen gegründet, um 14 Prozent mehr als im Jahr davor. Das entspricht neun Firmengründungen pro Werktag.

Für die beachtliche Steigerung bei den Firmengründungen gibt es laut Gründerservice-Leiter Peter Kober zwei Ursachen: Zum einen habe die erfreuliche Konjunktur dazu beigetragen, dass in Salzburg vor allem zahlreiche Dienstleister neu gründeten. Zum anderen zeige Öffentlichkeitsarbeit für das Unternehmertum und Start-ups Wirkung. "Insbesondere in der Start-up-Szene ist eine junge Gründergeneration im Bereich Digitalisierung stark vertreten."

Das Klischeebild, dass sich viele aus der Arbeitslosigkeit ins Unternehmerleben stürzen, ist falsch, wie die jüngste Gründerstatistik der WKÖ zeigt. Die Chance auf eine flexible Zeit- und Lebensgestaltung ist mit 71 Prozent das in der Umfrage am häufigsten genannte Motiv. 69 Prozent der Gründer gaben an, dass sie endlich den Wunsch verwirklichen wollten, ihr eigener Chef zu sein und 62 Prozent wollten die Verantwortung, die sie als Angestellte zu tragen haben, lieber ins eigene Unternehmen einbringen.

1600 Beratungen beim Gründerservice

Bei der Verwirklichung dieser Pläne hat das Team des Gründerservice in der WK Salzburg im Vorjahr rund 1600 Mal beraten und unterstützt und zusätzlich Veranstaltungen wie das zwei Mal jährlich stattfindende Gründertraining angeboten. "Das Gründerservice der WKS ist die erste Anlaufstelle der Gründerszene Salzburgs. Zugleich hat sich ,Start-up Salzburg' als Begleiter für die Zielgruppe der innovativen Gründer bestens bewährt", sagt Kober. Ihm gehe es dabei nicht um Masse, sondern um nachhaltige Gründungen: In Salzburg seien sieben von zehn Firmen nach vier Jahren nach wie vor aktiv. "Wir wollen den Gründergedanken möglichst frühzeitig in die Köpfe der jungen Leute bringen", sagt Kober. Das Gründerservice Salzburg hat daher im Vorjahr seine Informationsaktivitäten in Schulen weiter verstärkt.

Die meisten Gründer können auf Berufserfahrung verweisen. Denn das durchschnittliche Alter, in dem gegründet wird, beträgt in Salzburg 39 Jahre. Dass immer mehr Frauen den Schritt in die Selbstständigkeit wagen, hat sich 2018 erneut gezeigt: 47 Prozent der neuen Gründungen werden in Salzburg bereits von einer Frau geleitet.

Fakten zur Gründung

* 2018 Gründungen wurden vergangenes Jahr laut neuer Gründerstatistik in Salzburg gezählt. Das sind um 14 Prozent mehr als 2017.

* 30.285 neue Firmen von Gründern kamen im Vorjahr in ganz Österreich hinzu (2017: 29.935).

* 40 Prozent aller Gründungen in Salzburg im Jahr 2018 entfallen auf die Sparte Gewerbe und Handwerk, gefolgt von der Sparte Handel (27 Prozent) und der Sparte Information und Consulting (20 Prozent).



Quelle: SN