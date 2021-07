Grüne: "Bio-Kerosin ist keine Alternative"

Die Vertreter der Grünen Wirtschaft betonen, dass sowohl Bio-Kerosin als auch E-Fuels, also aus Wasserstoff und CO2 hergestellte synthetische Treibstoffe, die Kerosin ersetzen sollen, in der Praxis keine realistische Alternative seien. Dafür gab es von LAbg. Josef Scheinast (Grüne) unerwartet Lob für Wirtschaftskammerpräsident Peter Buchmüller (ÖVP-Wirtschaftsbund).

Der seit Tagen tobende Streit in Sachen Klimaschutz zwischen ÖVP und Grünen geht weiter. Am Montag legte die Chefin der Grünen Wirtschaft, Sabine Jungwirth, die die Lebensgefährtin von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) ist, bei ihrem Salzburg-Besuch nach: "Beim Klimaschutz ist die ÖVP gerade in der Trotzphase." Schützenhilfe erhielt sie vom Sprecher der Grünen Wirtschaft in Salzburg, LAbg. Josef Scheinast. Er betonte zudem die Sinnhaftigkeit des von den Grünen durchgesetzten Verbots eines AUA-Inlandsflugs von Salzburg nach Wien.

Scheinast: Salzburg ...