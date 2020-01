Grüne fordern Ausbau-Stopp beim Liftprojekt in Piesendorf

Nach dem Urteil des Verwaltungsgerichtshofes zum Projekt Hochsonnberg in Piesendorf fordert Grünen-Chef Heinrich Schellhorn ein Umdenken. Der Klimaschutz habe Vorrang.

Rund 75 Millionen Euro wollten die Zeller Schmittenhöhebahnen in die Erweiterung des Skigebiets investieren. Die Erschließung der Schmittenhöhe von der Piesendorfer Seite aus hätte vier neue Lifte umfasst. Doch der Verwaltungsgerichtshof hat die Genehmigung des Projekts jetzt aufgehoben - wegen fehlendem öffentlichen Interesse. Die Sache geht jetzt zurück an das Bundesverwaltungsgericht.

Grünen-Chef LH-Stv. Heinrich Schellhorn fordert jetzt einen Stopp der Ausbaupläne. Der Klimaschutz habe Vorrang. "Der Wintertourismus in den Alpen darf künftig nur im Einklang mit Klimaschutz, Umweltverträglichkeit und Rücksicht auf die Natur stattfinden. Die Betreiber haben jetzt die Chance, die Zukunft des Tourismus in der Region auf zukunftstaugliche Beine zu stellen. Das ist die Gelegenheit, die Pläne noch einmal grundsätzlich zu überdenken und so zu überarbeiten, dass Wintertourismus die Natur nicht dauerhaft schädigt, sondern bestmöglich schont", sagt Schellhorn. Es sei ein Gebot der Stunde, das Projekt gesamtheitlich zu betrachten. "Die Nächtigungszahlen in der Tourismusregion Zell am See/Kaprun wie auch in der Gemeinde Piesendorf sind auch ohne Hochsonnberg im letzten Jahrzehnt weiter gestiegen. Der Auftrag des Verwaltungsgerichtshofes, Alternativen zu diesem Projekt zu prüfen, ist ernst zu nehmen. Bei den derzeitigen Projektplänen gibt es merkliche nachteilige Auswirkungen auf den Natur- und Umweltschutz. Anstatt ein über zehn Jahre altes Projekt weiter zu verfolgen kann hier ein Neustart zu einem besseren Ergebnis führen", meint der Landeshauptmann-Stellvertreter.

Seit 2005 wird um das Liftprojekt gerungen

Mit den ersten Planungen zur Skigebietserweiterung von Piesendorf auf die Schmittenhöhe wurde im Jahr 2005 begonnen. Nach einer aufwendigen Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) hat das Land 2011 die Genehmigung erteilt, weil ein öffentliches Interesse vorliege. Wegen der Naturbelastung wurden zahlreiche Ausgleichsmaßnahmen verordnet. Nachdem die Projektgegner - darunter eine lokale Bürgerinitiative, der Alpenverein und der Naturschutzbund - beriefen, hob der damalige Umweltsenat die Genehmigung auf. Dagegen berief wiederum die Schmittenhöhebahn, und das Bundesverwaltungsgericht als Nachfolger des Umweltsenats bewilligte das Projekt 2018 in zweiter Instanz. Die Gegner legten außerordentliche Revision ein. Und dieser gab der Verwaltungsgerichtshof Anfang Jänner statt und hob die UVP-Genehmigung des Bundesverwaltungsgerichts auf.

Anders als das Bundesverwaltungsgericht sieht der Verwaltungsgerichtshof kein öffentliches Interesse. Beendet ist das Verfahren damit aber noch immer nicht. Es kommt zur neuerlichen Prüfung zurück an das Bundesverwaltungsgericht. Umweltschützer rufen das Seilbahnunternehmen dazu auf, das Vorhaben aufzugeben. Geschäftsführer Erich Egger sieht noch Chancen auf eine Umsetzung und betont die Wichtigkeit der Erweiterung.



