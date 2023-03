Grünes Licht für Bau des neuen Business-Campus in Wals-Siezenheim

Die Bodner Gruppe startet mit der Errichtung des "AlpAreal". Die Fertigstellung des ersten Gebäudekomplexes ist bis Frühjahr 2025 geplant. Es entstehen 3500 Quadratmeter Nutzfläche.

Für den Neubau des Business-Campus "AlpAreal Salzburg-Wals" liegen alle notwendigen behördlichen Bescheide vor. Jetzt soll es Schlag auf Schlag gehen: Die Bodner Gruppe mit Sitz in Kufstein - Eigentümerin der 2,7 Hektar großen Liegenschaft in Wals-Himmelreich - will Ende April mit dem Bau beginnen. In der ersten Bauphase entsteht ein Komplex mit 3500 Quadratmetern Büro- und Technologieflächen. Die ersten Mieter sollen bereits 2025 im AlpAreal einziehen. Die Salzburger Niederlassung der Bodner Gruppe mit 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bleibt ebenfalls am Standort erhalten.

Für den Bürgermeister "eine erfreuliche Nachricht"

Bürgermeister Joachim Maislinger (ÖVP): "Die Neugestaltung und die Modernisierung des Areals zwischen Westautobahn, Alter Bundesstraße und Franz-Brötzner-Straße können beginnen - das ist eine erfreuliche Nachricht. Das AlpAreal wird den Standort Wals-Siezenheim weiter attraktivieren."



Eine der "derzeit attraktivsten Lagen am Markt"

Wolfgang Richter, verantwortlicher Projektentwickler von Bodner Immobilien: Der Standort in unmittelbarer Nähe zur Westautobahn und zum Flughafen sei "mit Sicherheit eine der zurzeit attraktivsten Lagen am Markt in dieser äußerst dynamischen Wirtschaftsregion. Wir haben Nutzflächen von 600 bis 11.200 Quadratmetern und Liegenschaftsgrößen von 2000 bis 22.000 Quadratmetern in der Verwertung. Solche Dimensionen sind in Salzburger Toplage äußerst selten zu bekommen. Auch ganze Baufelder werden vergeben."



Für die Gruppe arbeiten inzwischen 3750 Beschäftigte

Die Bodner Gruppe (gegründet 1913) ist heute die größte familiengeführte Baugruppe in Westösterreich. In den mehr als 40 Unternehmen der Gruppe in Österreich, Deutschland und der Schweiz sind mehr als 3750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Zum Portfolio im Bereich Immobilien gehören neben dem AlpAreal unter anderem das Perron (Salzburg), das Quadrill (Linz), das Kultur Quartier Kufstein und die Kufstein Galerien (Kufstein) sowie das Orbis Office und das Atrium Amras (Innsbruck).