Der Sitz des Residenzverlages, die ehemalige Kipflbäckmühle aus dem 14. Jahrhundert, bekommt ein neues Energiekonzept: Statt der alten Ölheizung setzt Eigentümer Daniell Porsche künftig auf Wasserkraft.

Ein spezielles Projekt behandelte am Donnerstag der Planungsausschuss: Antragsteller war die PDP Holding GmbH von Daniell Porsche. Sie beantragte für ihr Gebäude in der Mühlstraße 7 in Gnigl, das Sitz des Residenzverlags ist, die Errichtung eines unterirdischen Lagers, eines Technikraums ...