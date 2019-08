Grünes Licht für Megaprojekt im Pongau

50 Millionen Euro fließen in den Neubau der "Flying Mozart" und in die Verbindungsbahn "Panorama Link" nach Flachauwinkl-Kleinarl.

Drei Tage haben die Bauverhandlungen gedauert. Jetzt ist es fix: Der Neubau der Gondelbahn "Flying Mozart" in Wagrain wie auch die Errichtung der "Panorama Link" nach Flachauwinkl-Kleinarl können umgesetzt werden. Insgesamt werden dafür 50 Millionen Euro investiert.

Die "Flying Mozart" vom Kirchboden in Wagrain auf das Grießenkareck ist spätestens seit dem Bau der talüberquerenden "G-Link" das Nadelöhr im gesamten Skizirkus zwischen St. Johann und Flachau. Das soll sich nun ändern. 37,5 Millionen Euro wird die neue 10er-Kabinenbahn kosten. Statt bisher 2300 wird sie dann 4000 Personen pro Stunde befördern können. Herzstück der Bahn mit zwei Sektionen bildet eine neue unterirdische Mittelstation. Sie ermöglicht künftig einen Zugang auf demselben Niveau wie die G-Link-Pendelbahn, die das Grießenkar talüberquerend mit dem Grafenberg verbindet. Vorstandsvorsitzender Wolfgang Hettegger: "Die ,Flying Mozart' ist die Hauptschlagader unserer Region. Wartezeiten darf und wird es daher in Zukunft dort nicht mehr geben."

Zeitgleich mit der "Flying Mozart" errichtet Snow Space Salzburg gemeinsam mit der Shuttleberg GmbH eine Verbindungsbahn zwischen dem Grießenkareck und dem Skigebiet in Flachauwinkl-Kleinarl. Kostenpunkt: 13 Millionen Euro. Die Zehner-Gondelbahn wird sich vom Bereich Almstadl über 3,1 Kilometer unterhalb des Bergrückens bis zur Bergstation des neuen "Lumberjack Shuttle" in Kleinarl schlängeln und eine reine Zubringerbahn sein.

Vorstandsvorsitzender Wolfgang Hettegger: "Der Name ,Panorama Link' ist nicht zufällig gewählt. Dem Skifahrer bietet sich auf der Fahrt ein atemberaubender Ausblick in die Tauern und hinaus zu Hochkönig und Tennengebirge."

Mit den Bauarbeiten für beide Bahnen wird umgehend begonnen. Sie sollen im Dezember 2020 in Betrieb gehen.

"Das bedeutet einen Quantensprung"

Was bedeutet die Umsetzung der neuen "Flying Mozart" und die Verbindungsbahn "Panorama Link" nach Kleinarl denn für die Skiregion?

Hettegger: Ganz klar einen Quantensprung. Diese Investitionen sorgen für einen Skigroßraum, wie sich ihn unsere Gäste nur wünschen können.



37,5 Millionen Euro allein für die "Flying Mozart". Ganz schön viel Geld.

Ja, das ist viel Geld, ein bedeutender Teil davon wird in die Mittelstation investiert, wo wir die "G-Link" und die "Flying Mozart" auf einer Ebene vereinen. Das bringt viel Komfort für unsere Kunden. Gleichzeitig verschwindet der Baukörper fast zur Gänze in der Erde. Damit wollen wir ein Zeichen setzen: Wir verkaufen im Sommer unsere herrliche Natur, da stören große Baukörper in unserer Landschaft.



Wenn jetzt noch bald die ebenfalls angedachte Verbindungsbahn in Flachauwinkl zwischen dem Shuttleberg und Zauchensee kommt, dann kann der Skifahrer tatsächlich die Pisten in der gesamten Region ohne Auto und ohne Bus erreichen.

Genau, Ski fahren von A bis Z.



Das heißt?

Ski fahren vom Alpendorf bis nach Zauchensee.



Wolfgang Hettegger

ist Vorstandsvorsitzender des Skigebiets Snow Space Salzburg.



Quelle: SN