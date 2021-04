Guter Schlaf ist auch in der Krise gefragt

Der Schlafsystem-Hersteller Sigl ist Gewinner der Pandemie: 2020 stieg der Umsatz auf Rekordniveau. Die neue Halle um zwei Millionen Euro ist fertig.

Im Lockdown vor einem Jahr waren Herbert Sigl junior und senior mit ihrem Latein am Ende: Obwohl es viele Bestellungen gab, mussten sie ihre Tischlerei-Mitarbeiter für drei Wochen auf Betriebsurlaub schicken. "Die Lieferkette hat nicht mehr funktioniert, weil die Speditionen zu waren und wir die fertige Ware nicht mehr zu den Händlern gebracht haben", sagt der Juniorchef. Nach dem Re-Start sei aber "das Minus schon bis Ende Juni aufgeholt worden", sagt der Senior. Am Jahresende sei so ein Umsatzrekord von ...