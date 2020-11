Gutscheine für lokalen Einkauf: Gemeinde Wals-Siezenheim gibt zehn Prozent dazu

"Kauf regional, es is ned egal." Unter diesem Motto startet die Gemeinde eine Vorweihnachtsaktion für den Gutschein "WalSie". Die Gemeinde zahlt in Corona-Zeiten zehn Prozent dazu. Das Echo ist enorm. Der Gutschein muss nachgedruckt werden.

Seit 2013 gibt es den "WalSie" - einen Gutschein zum Einkauf bei Geschäften in Wals-Siezenheim. Aktuell sprengt die Nachfrage nach der "Wals-Siezenheimer Währung" alle Grenzen. Der Hintergrund: In der Vorweihnachtszeit gibt es heuer einen Bonus von zehn Prozent - bezahlt von der Gemeinde. Wer zehn Gutscheine à zehn Euro kauft, bekommt einen elften Gutschein dazu. Die Gemeinde spricht von einer Aktion in schweren Coronazeiten. Motto: "Kauf regional, es is ned egal."

