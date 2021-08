Gutshof-Pächter will bald starten: Koch und Spediteur wird Wirt

In den seit etwa dreieinhalb Jahren leer stehenden Gutshof Seenland in Seekirchen-Kothgumprechting soll nun doch demnächst neues Leben einkehren. Der Eigentümer der umfassend renovierten und umgebauten ehemaligen Käserei, die Salzburger Immobilienfirma IBT AG, hat einen Pächter für das Gasthaus gefunden. Ursprünglich war ein Schaukäserei-Projekt eingereicht.

"Bald geht's los", kündigte der für Vermietung zuständige Gerhard Göller nun per Facebook an. In den nächsten Wochen soll es so weit sein, sagt Göller. Ein paar formelle Dinge seien noch zu klären.

...