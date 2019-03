H. Moser stellt Trachten-Produktion ein

Frühjahr 2020 wird die letzte Kollektion von H. Moser sein: 100 Mitarbeiter verlieren dadurch ihren Job.

H. Moser wird ab dem kommenden Jahr keine Trachten, Ski- und Outdoorkleidung mehr herstellen. Rückläufige Umsätze seien die Ursache, sagt Geschäftsführer Jörg Moser: "Unsere Betriebsphilosophie, in Mitteleuropa zu produzieren, ist zu teuer geworden." Die Bekleidungsherstellung und den Großhandel in Gnigl werden deshalb eingestellt. 100 Mitarbeiter verlieren dadurch ihren Job. "Sie haben es gefasst aufgenommen. Wir verhandeln derzeit mit der Gewerkschaft, um soziale Härten abzufedern", sagt der Geschäftsführer.

Die Verkaufsstandorte bei der Pferdeschwemme in der Stadt Salzburg und in Eugendorf will Moser fortführen. "Wir kaufen Ware zu, es wird keine eigene Kollektion mehr geben."

H. Moser wurde 1928 von Mosers Großeltern gegründet, damals als Maßschneiderei. Nach dem Krieg habe das Unternehmen auf industrielle Fertigung umgestellt. Das Unternehmen im Familienbesitz war jahrelang unter dem Namen HAMO bekannt. Am Standort Salzburg konzentrierten sich die Mitarbeiter auf Design, Entwicklung, Schnitterstellung, Finishing, Reparaturen und Auslieferung. Jährlich wurden bis zu 450.000 Bekleidungsteile behandelt. Europäische Partner waren für die Serienproduktion zuständig. Die zum Unternehmen gehörende Marke Almgwand wurde bisher in den USA, der Schweiz, Südtirol, Belgien, Frankreich und Spanien vertrieben.