Hacker legten Emco-Zentrale in Hallein-Taxach lahm

Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag in das IT-System der Halleiner Firma eingedrungen. Auch zwei Standorte in Norditalien sind betroffen. Die Mitarbeiter wurden nach Hause geschickt.

SN/Stefanie Schenker Wann das Emco-Werk wieder produzieren kann, ist offen. „Am Montag sehen wir weiter“, sagt der Finanzvorstand (Archivbild).