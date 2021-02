Händler starten mit Rabatten und fürchten neue Schließung

Die Krise hat Sport- und Modegeschäfte hart getroffen. Vor der Wiedereröffnung pendelt die Stimmung zwischen Zuversicht und Zukunftssorgen.

Für Intersport-Händler Harald Tscherne ist es Plan B: Am Montag eröffnet er - unter Coronaauflagen - in der ehemaligen "Sports Direct"-Filiale in der Alpenstraße in Salzburg für begrenzte Zeit ein Outlet. Dort gibt es jene Ware, die wegen der Lockdowns jetzt Lagerflächen belegt, zu stark reduzierten Preisen. Der Name "Tscherne" wird vorerst nicht an der Fassade stehen - denn als Outletbetreiber sieht sich der Unternehmer mit Stammhaus in Leoben und zehn weiteren Filialen (darunter eine in Bergheim) nicht. Auch das ...