Graham Crewe sieht für seine Schüler große Nachteile durch den Ausstieg der Briten aus der EU.

Graham Crewe ist einer von rund 1000 Briten im Bundesland. Er unterrichtet an der HAK1, einer Europa-HAK, in Lehen und hat das Erasmus+-Programm an die Schule geholt. Von 100 Schülern in der vierten Klasse nehmen es 30 in Anspruch, ein ...