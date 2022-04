Hagleitner gliederte Tiroler Hygienelieferanten Buls ein

Der Salzburger Hygienespezialist Hagleitner mit Sitz in Zell am See hat am Freitag den Tiroler Hygienelieferanten Buls in den Konzern eingegliedert.

SN/ots/werner krug Hans Georg Hagleitner, Unternehmensinhaber und Geschäftsführer

Die "Buls chem & more Handels GmbH" wurde bereits im Jahr 2020 zu 100 Prozent von Hagleitner übernommen, blieb zunächst aber ein eigenständiger Betrieb. Mit 1. April gebe es Buls nicht mehr als Firma, hieß es in einer aktuellen Aussendung von Hagleitner. Der professionelle Anbieter von Gebäude-Reinigungsprodukten hatte den Firmensitz in Kematen in Tirol und existierte seit 2001. Buls zählte 50 Beschäftigte an den insgesamt vier Standorten in Kematen, Wien, Graz und Linz. Die vier Standorte sind aufgelöst. In Wien, Graz und Linz betreut Hagleitner die Kunden von den eigenen Niederlassungen aus weiter. Die Belegschaft von Kematen ist nach Imst übersiedelt, wo Hagleitner ebenfalls über eine Filiale verfügt. SN/ots/werner krug Die Hagleitner-Zentrale in Zell am See. "Wer bei Buls mitgewirkt hat, wechselt zu Hagleitner direkt in die Vertriebsorganisation", teilte der Konzern mit. Sämtliche Aktivitäten von Buls würden übernommen und fortgesetzt und auch deren Kunden weiter betreut. Zudem habe sich eine Extramarke namens Buls by Hagleitner herausgeprägt, die chemisch-technische Waren umfasst. Als Marke für Reinigungsmaschinen bleibe Buls weiterhin bestehen. Buls verzeichnete von April 2020 bis März 2021 einen Umsatz von 7,7 Millionen Euro. Die Zusammenlegung schaffe jeweils Effizienz. Buls sei an seine Grenzen angelangt, erklärte Unternehmensinhaber und Geschäftsführer Hans Georg Hagleitner. "Vertriebsstrukturen haben nur in Österreich bestanden, international fehlte die Basis. Die Fusion ist damit unausweichlich geworden, auch wenn wir sie anfangs nicht geplant hatten."