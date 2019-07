Hagleitner investiert 2,4 Mill. Euro in neues Service-Center in Kroatien

Der Hygienespezialist aus Zell am See will auch in Kroatien kräftig wachsen. Jetzt wurde in den zweiten Standort investiert. Bis 2027 soll der Umsatz in Kroatien von 1,6 auf 4 Mill. Euro wachsen.

Das Hygieneunternehmen Hagleitner mit Sitz in Zell am See will auch auf dem kroatischen Markt weiter wachsen. In Jastrebarsko bei Zagreb wurden jetzt 2,4 Mill. Euro in ein eigenes Vertriebsgebäude investiert. Die Eröffnung fand am Freitag statt. Das Familienunternehmen setzt in Kroatien 1,6 Mill. Euro pro Jahr um. Bis 2027 soll das Volumen auf 4 Mill. Euro anwachsen.

"Bei uns kaufen derzeit 1500 Häuser ein - aus allen Ecken des Landes"

Johann Migsich, Country Manager für Kroatien: "Der Tourismus in Kroatien boomt. Und Qualität macht den Unterschied - auch bei Hygiene. Die Nachfrage ist ungebrochen, 1500 Häuser kaufen derzeit bei uns ein - aus allen Ecken des Landes." Hagleitner ist in Kroatien an zwei Standorten präsent - mit insgesamt 33 Mitarbeitern in Jastrebarsko und in Zadar.

Der Umsatz der Gruppe kletterte im Vorjahr auf 125,3 Mill. Euro

Die Hagleitner-Gruppe beschäftigt weltweit 975 Mitarbeiter - an 27 Standorten in zwölf Ländern. Der Umsatz kletterte im abgelaufenen Wirtschaftsjahr (1. April bis 31. März) von 120,5 auf 125,3 Mill. Euro.

Quelle: SN