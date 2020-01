Hagleitner übernimmt Tiroler Firma Buls

Buls handelt mit Produkten für die Gebäudereinigung, 50 Personen sind im Unternehmen beschäftigt. Damit klettert die Zahl der Mitarbeiter von Hagleitner auf mehr als 1000.

Buls verfüge über viel Know-How, sagt Bernhard Peßenteiner, Sprecher von Hagleitner. Von den 50 Mitarbeitern hätten 15 einen Meisterbrief - zehn davon sind Gebäudereinigungsmeister. Buls handle mit Produkten für die Gebäudereinigung, von Putzmittel, Reinigungschemie bis zu Mopps. "Buls bringt viel Kompetenz mit, von der Hagleitner lernen kann - und umgekehrt."

Hagleitner hat das Tiroler Unternehmen Anfang des Jahres gekauft. Buls bleibt ein eigenständiges Unternehmen, der Firmensitz ist weiterhin in Kematen. Vor dem Kauf hatte die Tiroler Firma mehrere Gesellschafter: Josef Bucher, Harald Lembacher und Wolfgang Schwarz. Bucher und Schwarz haben sich aus Altersgründen aus dem Geschäft zurückgezogen. Lembacher bleibt als Geschäftsführer an Bord.

Hagleitner verspricht sich von der Übernahme Synergien: "Wir sind im Waschraum, in der Küche, für die Wäsche und bei der Desinfektion stark. In der Objekthygiene sehen wir noch Potenzial."

Das Zeller Unternehmen ist kräftig gewachsen: In den vergangenen fünf Jahren ist der Jahresumsatz um 49,6 Prozent auf 125,3 Mill. Euro geklettert. Aktuell beschäftigt der Hygieneexperte 1240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in zwölf Ländern. In der Zentrale in Zell am See sind es 450. Die Exportquote liegt bei 46,6 Prozent.

Quelle: SN