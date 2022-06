Hagleitner will Vorreiterrolle in der Hygienebranche stärken und baute für 37 Millionen Euro aus

Drei Mal so viel wie bisher soll am Stammsitz im Pinzgau produziert werden. Neu ist auch eine Hygieneakademie.

Bis zu 21 Millionen Hygieneartikel will Hagleitner künftig im Jahr herstellen, hinzu kommen 750.000 Spender und Dosiergeräte; das ist jeweils rund drei Mal so viel wie bisher. Der Familienkonzern hat dafür ein neues Werk gebaut. Es befindet sich am Muttersitz in Zell am See auf Maishofener Gemeindegebiet und soll bestehende Anlagen erweitern. In Betrieb geht zudem eine Hygieneakademie. Insgesamt 37 Millionen Euro wurden investiert, 80 neue Arbeitsplätze sind damit entstanden. "Das Unternehmen Hagleitner ist ein wenig verrückt", begann Firmenchef Hans ...