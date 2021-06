HAK lehrt künftig die Zukunft

Nach dem Schwerpunkt "Cyber-Sicherheit" geht es auch im neu präsentierten Schulzweig "management.future" um Zukunftsthemen. Mit Palfinger steht ein namhafter Partner zur Seite.

Immer auf der Suche nach innovativen Fachrichtungen, gelang der HAK Tamsweg ein weiterer Coup. Themen zu nachhaltiger Entwicklung finden sich ab Herbst im Lehrplan. Den nötigen Impuls lieferte LAbg. Wolfgang Pfeifenberger. "Es muss gelingen, mehr Lehrlinge zu finden. Lehre nach der Matura wird aktuell stärker forciert. Die Ausbildung an der HAK Tamsweg ermöglicht in weiterer Folge auch den Einstieg in Fachbereiche mit Zukunftsthemen. Die Idee entstand vor ,Fridays for future'. Heute ist Nachhaltigkeit in aller Munde", sagt Pfeifenberger.

...