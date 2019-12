Halbzeit auf dem Weg zur neuen BMW-Zentrale in Salzburg

BMW investiert 28 Mill. Euro in einen modernen Bürokomplex mit Schulungs- und Trainingszentrum in Salzburg-Maxglan. Das Haus soll im Herbst 2020 fertig sein. Highlights sind die große Dachterrasse der künftigen Kantine, helle Räume und ein Lichthof, der im Sommer zum Arbeiten in grüner Umgebung einlädt.

Am 9. Juli war der Grundstein gelegt worden. Jetzt ist der Rohbau für die neue BMW-Zentrale in Salzburg-Maxglan fertig. Auf mehr als 12.000 Quadratmetern entsteht ein Headquarter mit Schulungs- und Trainingszentrum, das die Vertriebs- und Finanzierungsaktivitäten der BMW Group für Zentral- und Südosteuropa bündelt. Das Investitionsvolumen beträgt 28 Millionen Euro. Bisher standen in der BMW-Zentrale mit 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern "nur" 6500 Quadratmeter zur Verfügung - zuzüglich angemieteter Büroflächen in der Umgebung. Die Erweiterung ist eine logische Folge des starken Wachstums Die Erweiterung der Zentrale in Salzburg sei eine logische Folge des starken strukturellen Wachstums der BMW Group in der Region, heißt es. Das historische Verwaltungsgebäude aus 1979, das Stararchitekten Karl Schwanzer aus Wien entworfen hat, wird im Zuge des Ausbaus mit einem repräsentativen Neubau kombiniert. "Der gesamte Prozess verläuft planmäßig" Neil Fiorentinos, Chef der BMW Group Region Zentral- und Südosteuropa: "Der Rohbau steht! Der gesamte Prozess verläuft planmäßig. Mit dem neuen Campus machen wir unseren Standort zukunftssicher. Das ist gut für Salzburg. Das ist gut für Österreich." Geplant sei, dass die letzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre neuen Büros im Herbst 2020 beziehen. Dann wird auch das neue Schulungs- und Trainingszentrum für Händler- und Servicepartner seinen Betrieb aufnehmen. Quelle: SN