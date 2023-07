Ab 20. Juli gibt es auf der Pernerinsel wieder einen Würstelstand. Der Neue stach 14 Mitbewerber aus.

Der Thalgauer Christian Gastberger startet als „Hons Wurscht“ am 20. Juli auf der Halleiner Pernerinsel.

Nachtschwärmer können sich die Mundwinkel lecken, denn in Hallein wird schon bald wieder der Duft von Käsekrainer, Frankfurter und Co. über die Pernerinsel wehen. Elf Jahre lang hat Petra "Pezi" Pernthaler den Würstelstand an der Kühbrücke geführt. Sie wurde von ...