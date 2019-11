Hallein: Ehemalige Papierfabrik will noch mehr Fernwärme produzieren

Noch mehr Haushalte als bisher sollen künftig von der AustroCel Hallein GmbH mit umweltfreundlicher Fernwärme und "grünem Strom" versorgt werden. Das Unternehmen sieht sich als wichtiger Partner des Landes Salzburg im Kampf gegen den Klimawandel.

In der AustroCel Hallein GmbH, der ehemaligen Halleiner Papierfabrik, fällt bei der Zellstroffproduktion jede Menge Wärme als Abfallprodukt an. Diese wird jedoch weiter genutzt: 13.000 Haushalte werden derzeit mit Fernwärme versorgt. Diese Zahl soll noch gesteigert werden. Das hat das Unternehmen in einer Umwelterklärung festgehalten. Diese ist im Internet abrufbar: Umwelterklärung AustroCel

Der Rohstoff Holz sei "zum Wegwerfen viel zu schade", sagt AustroCel-Geschäftsführer Jörg Harbring. Derzeit erzeuge das Unternehmen 160.000 Tonnen Zellstroff pro Jahr, aber auch "immer mehr saubere Energie" - nämlich Fernwärme und Strom.

Land Salzburg unterzeichnet Partnerschaft mit AustroCel

Diesen Umstand will sich nun das Land Salzburg zu Nutze machen: Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn (Grüne) unterzeichnete vor Kurzem eine Partnerschaft mit der AustroCel Hallein GmbH. Die Firma wird damit "SALZBURG 2050"-Partner.

Hintergrund sind die ambitionierten Klimaziele des Landes Salzburg. Bis zum Jahr 2050 soll Salzburg ein klimaneutrales und energieautonomes Bundesland sein. Die Treibhausgase sollen im Vergleich zu 2005 um die Hälfte reduziert werden, der Anteil der erneuerbaren Energien soll auf 65 Prozent steigen.

Aktuell sind 33 Partnerbetriebe und elf Institutionen "Klimaschutz-Verbündete" des Landes.

Wärmepumpe geplant

Im Rahmen dieser Partnerschaft plant AustroCel Hallein gemeinsam mit der Salzburg AG die Realisierung einer Wärmepumpe in Salzburg Süd. Damit soll noch mehr Wärme aus der Zellstoffproduktion in die Fernwärmeschiene eingespeist werden.

Auch bei der Stromproduktion baut das Unternehmen aus. "Mit den 2019 eingeleiteten bzw. umgesetzten Maßnahmen wird sich die anzahl der mit Grünstrom versorgten Haushalte demnächst von 26.000 auf 33.000 erhöhen", heißt es in der Pressemeldung.

Im Zentrum der von AustroCel Hallein geplanten Aktivitäten steht ein Gemeinschaftsprojekt mit der Salzburg AG, einem weiteren SALZBURG 2050 Partner, um die Fernwärmelieferungen von Hallein nach Salzburg zu steigern. Mit der geplanten Wärmepumpe soll die Anzahl der Haushalte, die Fernwärme beziehen, von 13.000 auf 14.000 steigen.

Bio-Ethanol-Anlage soll Ende 2020 in Betrieb gehen

Ein drittes Standbein ist die neue Bio-Ethanol-Anlage, die aus einem Abfallprodukt der Zellstoffproduktion bis zu 30 Millionen Liter Bio-Treibstoff pro Jahr produzieren soll. Bei der Zellstoffproduktion fällt Braunlauge als Abfallprodukt an, der darin enthaltene Holzzucker ist die Ausgangsbasis für das Bio-Ethanol.

Die Arbeiten an der 42 Millionen Euro teuren Anlage schreiten wie geplant voran. Zehn zusätzliche Arbeitsplätze werden geschaffen.

Der Bio-Treibstoff aus Hallein gilt als besonders umweltfreundlich, da er nicht aus Futter- oder Nahrungsmitteln, sondern aus Reststoffen der Zellstofferzeugung hergestellt wird. In Hallein wird Bio-Ethanol aus Holzzucker gewonnen, der fermentiert und destilliert wird. Das Endprodukt wird Benzin beigemischt und rund ein Prozent des jährlichen Benzinverbrauchs in Österreich ersetzen. Durch den Ersatz von fossilem Brennstoff werden pro Jahr rund 50.000 Tonnen CO 2 eingespart.



Über AustroCel Hallein GmbH

Die AustroCel Hallein GmbH beschäftigt derzeit mehr als 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist Marktführer in China für Textilzellstoff aus Nadelholz mit einem Gesamtumsatz von 146 Millionen Euro. Im Vorjahr wurden mehr als 157.000 Tonnen Viskosezellstoff abgesetzt und 105 GWh Fernwärme und 95 GWh Strom produziert. Damit versorgt das Halleiner High-Tech-Unternehmen nicht nur die eigene Produktion mit sauberer Energie, sondern wird demnächst auch 33.000 Haushalte mit Strom und 14.000 Haushalte mit Fernwärme versorgen.

Quelle: SN