Halleiner Altstadt wird zur Bühne für Salzburgs lokale Produzenten

30 Produzenten haben sich für 14. Mai zum ersten Salzburger Genussfest angesagt. Zum dritten Geburtstag des Salzburger Herkunftszertifikats gibt es mehr als 1600 Produkte, die garantiert aus Salzburg kommen.

Salzburger Landwirte produzieren nicht nur heimische Lebensmittel, sondern liefern auch abseits von kulinarischen Produkten Innovationen. So wie Rocherbauer Josef Quehenberger aus Abtenau. Er hat begonnen, in ganz Salzburg übrige Schafwolle zu sammeln. Daraus entwickelte er ökologische Düngerpellets und verhalf dem einstigen Reststoff so zu neuen Ehren. Und: Die Düngerpellets sind eines von mittlerweile rund 1600 Produkten, die das Salzburger Herkunftskennzeichen tragen.

Josef Quehenberger ist einer von bisher 30 Salzburger Produzenten, die ihre Erzeugnisse, darunter natürlich auch die Schafwoll-Düngerpellets, am 14. Mai beim ersten Salzburger Genussfest in der Halleiner Altstadt vorstellen werden. "Regionalität ist mehr als Lebensmittelkennzeichnung", sagt Landwirtschaftskammer-Präsident Rupert Quehenberger. Denn auch zahlreiche Salzburger Gärtnereibetriebe führen mittlerweile mit dem Herkunftszertifikat gekennzeichnete Balkonblumen und Zierpflanzen, die in Salzburg gezogen worden sind und eben nicht mehr aus dem Ausland importiert wurden. Auch Brennholz gibt es mittlerweile mit Salzburger Herkunftszertifikat.

Die Initiative dafür, das erste Salzburger Land-Genussfest nach Hallein zu holen, ging vom Tourismusverband der Keltenstadt aus. Wie abhängig wir von internationalen Lieferketten seien, das werde uns gerade jetzt mit Preissteigerungen wieder schmerzlich bewusst, betont der Halleiner Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ). Es brauche einen "Umkehrschwung" - und dazu wolle man als Veranstaltungsort für das Genussfest beitragen. Dabei kann man etwa Niki Rettenbacher vom Fürstenhof bei der Käseherstellung über die Schulter schauen, mit Andrea Rieder vom Hollersbacher Kräutergarten Kräuteressig produzieren oder mit den Salzburger Seminarbäuerinnen Brot backen.

Dass damit eine Veranstaltung aus dem politisch schwarzen Agrarressort in einer roten Stadt stattfinden wird, kommentiert Stangassinger (SPÖ) mit Humor: "Schweinsbraten hat keine Farbe, der schmeckt jedem." Und Landesrat Josef Schwaiger, der die Halleiner Altstadt beim Moonlight-Shopping schätzen gelernt hat, fügt hinzu: "Hallein gilt als die nördlichste italienische Stadt, noch sympathischer geht es nicht." Auf Hallein fiel die Wahl heuer auch deshalb, weil es in der Landeshauptstadt bereits ein Biofest gibt, mit dem man nicht konkurrieren wolle, erklärt Schwaiger. Außerdem liege Salzburgs zweitgrößte Stadt geografisch ideal und sei damit auch für die Anreise von Produzenten aus dem Pinzgau und Lungau attraktiv.

Drei Jahre nach dem Start des Salzburger Herkunftszertifikats haben mehr als 250 Produzenten ihre rund 1600 Produkte zertifizieren lassen. Das bedeutet: Diese Produkte sind in Salzburg gewachsen und in Salzburg verarbeitet worden. Die Richtlinien sind so streng, dass etwa Milchpackerl, in denen sich auch Milch von Kühen aus dem benachbarten Oberösterreich befindet, das Zertifikat nicht führen dürfen. "Wenn wir hier eine Ausnahme gemacht hätten - wo hätten wir dann aufgehört?", sagt Agrarlandesrat und Obmann des Salzburger Agrarmarketings, Josef Schwaiger (ÖVP). Auch 130 Gastronomen wurden mit dem Siegel ausgezeichnet.

Und: 25 Großküchen bzw. Gemeinschaftsverpflegungseinrichtungen befinden sich in einem Umstellungsprozess. Sie haben die Herkunft ihrer Zutaten offengelegt, um mehr Regionales in ihren Speiseplan zu integrieren. Einige von ihnen hätten sich selbst als besser eingeschätzt, als die Analyse gezeigt hat, und die würden nun "einen Gang zulegen", erklärt Josef Schwaiger. Das Ziel sind mindestens 25 Prozent Bioprodukte und mindestens 50 Prozent regionale Zutaten - so wie es ein bestehender Landtagsbeschluss vorsieht.

Wobei Bio und Regionalität oft gegeneinander ausgespielt werden. Diese Erfahrung habe man auch in den Landwirtschaftsschulen gemacht, schildert Josef Schweiger. Dort standen dann plötzlich importierte Biosalate anstelle von konventionellen Produkten aus der Region auf dem Speiseplan. Jetzt lautet die Vorgabe dort 80 Prozent regionale und 40 Prozent Biozutaten. "Bei Bio geht es um die Frage, wie ein Produkt hergestellt wurde. Qualität ist bei beiden - bei Bio und bei regionaler Produktion - Voraussetzung. Bioprodukte aus Salzburg sind dann die Krönung von allem", erklärt der Landesrat.

Damit es in Gemeinden künftig einen Ansprechpartner rund um regionale Produkte gibt, soll jeweils eine Person zum Regionalitätsbotschafter werden. Die ersten der sogenannten Kredenzer werden nun in den Gemeinden Hof, Abtenau und Lend installiert. Die Initiative wird von AVOS, dem Salzburger Bildungswerk, der Landwirtschaftskammer und dem Salzburger Agrarmarketing getragen. Die "Kredenzer" sollen lokale Produzenten, Vereine, Festveranstalter und Gastronomen untereinander vernetzen und so für einen Überblick über alle Angebote mit regionaler Herkunft sorgen.