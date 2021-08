Halleiner Geflügelbauer hat das erste Schlachtmobil in Salzburg

Ein Halleiner Landwirt wollte seinen Hühnern den Transport zum Metzger ersparen. Sein Schlachtmobil will er künftig auch verleihen.

"Es ist schon klar: Jede Form des Schlachtens führt zum Tod, aber mir geht es um das Wie. Und ich will meine Verantwortung dafür nicht abgeben", sagt Landwirt Rupert Höllbacher. Mit seiner Frau Lisa Höllbacher führt er in Hallein den "Sonnenhuhn"-Betrieb. Auf dem Hof leben 600 Legehennen sowie von Mai bis Oktober pro Monat zusätzlich 100 Masthühner. In der Vergangenheit wurden die Hühner der Höllbachers bei einem Metzger im Bezirk Braunau geschlachtet. Doch seit Mai schlachtet Rupert Höllbacher sein Federvieh ...