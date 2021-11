Halleiner Keltenbuchhandlung feiert 30. Geburtstag

Das Buchgeschäft im Herzen der Salinenstadt hat im Vorjahr ein neues Kapitel aufgeschlagen. Heute wird gemeinsam mit den Kunden gefeiert.

Wie passend. In seinem achten Fall ermittelt Privatdetektiv Paul Peck in Hallein. "Tod in engen Gassen" heißt der neue Band der Krimireihe des in Salzburg beheimateten Autors Max Oban. In der Keltenbuchhandlung in der Halleiner Altstadt hat das Buch in der Rubrik "Gänsehaut pur" sozusagen ein Heimspiel. "Der Boom bei Krimis und Thrillern hält an", sagt Leiter Hans Hamedinger. Als Allroundbuchhandlung bietet das Traditionsgeschäft aber noch mehr. Schüler gehen dort ebenso ein und aus wie Romanliebhaber und Sachbuchfans aus Salzburg ...