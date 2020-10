Halleiner schenkt Akkus von E-Autos ein zweites Leben

Nach einem Unfall war die Tesla-Batterie im Auto nicht mehr verwendbar. Jetzt speichert sie auf dem Dürrnberg Strom.

Die Elektroautos, die David Gruber als Händler an Kunden verkauft, stehen in einer Halle mitten in Hallein. Sein Büro liegt weiter oben: auf dem Dürrnberg, mit traumhaftem Ausblick auf die Barmsteine. Hier wohnt und arbeitet der Elektroauto-Fan, der gemeinsam mit seinem Bruder Christian das Unternehmen elektroauto.at gründete. Hier spielt sich auch das zweite Leben eines Akkus ab, der zuvor in einem Unfall-Tesla steckte. Die E-Auto-Batterie dient als Stromspeicher für gleich drei Häuser. Laufen die Photovoltaikanlagen auf den Dächern bei Sonnenschein ...