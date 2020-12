Halleiner Unternehmen liefert Bio-Ethanol an OMV

Der Halleiner Zellstoffproduzent AustroCel kooperiert mit der OMV. Ab Jänner werden monatlich 1,5 Millionen Liter des Biokraftstoffs Ethanol an den Erdöl- und Erdgaskonzern geliefert.

Mit der ersten Probelieferung des Bio-Ethanols starten die OMV und das Halleiner Unternehmen AustroCel eine Kooperation. Geschäftsführer Jörg Harbring sieht diese Zusammenarbeit als zukunftsweisend. "In Hallein läuft nun Österreichs erste Anlage zur Herstellung von Bio-Ethanol der zweiten Generation."

Bio-Ethanol wird auf Basis von Zellulose hergestellt

Bio-Ethanol aus Hallein wird ausschließlich auf Basis von zellulosischen Reststoffen hergestellt und gilt als umweltfreundlich, da keine Futter- oder Nahrungsmittel verwendet werden. Das Bio-Ethanol wird aus Holzzucker gewonnen, der bei der Zellstoffherstellung anfällt und dann fermentiert und destilliert wird. Mit dieser Basis zählt das Bio-Ethanol der AustroCel Hallein zur Kategorie der "fortschrittlichen Biokraftstoffe". Thomas Gangl, OMV-Vorstandsmitglied, sagt: "Mit dem Start unserer Kooperation stellen wir die Versorgung von Biokraftstoffen in Österreich sicher."

AustroCel investierte 42 Millionen Euro

Die AustroCel GmbH hat in die neue Bio-Ethanol-Anlage am Betriebsgelände in Hallein rund 42 Millionen Euro investiert und Arbeitsplätze für zusätzliche zehn Mitarbeiter geschaffen. "Trotz der Herausforderungen der aktuellen Situation konnten wir mit höchsten Sicherheitsstandards über die gesamte Umsetzungszeit des Projekts unseren Zeit- und Kostenplan einhalten. Unser Team und unsere Partner haben Großartiges geleistet. Die Anlage ist fertig und erfolgreich in den Probebetrieb gestartet", erklärt Franz Dieterich, Leiter Projektmanagement bei AustroCel.

Quelle: SN