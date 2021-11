Halleiner Zellstoffwerk startet im Jänner - Kurzarbeit endet jetzt

Nach dem Unglück im Juni wird die Firma AustroCel nun noch einige Wochen länger stillstehen. Das gab das Unternehmen bekannt. Am Dienstag wurden die Mitarbeiter informiert. Im neuen Jahr kann aber der Neustart erfolgen.

Die Firma AustroCel in Hallein gab am Dienstagvormittag die geplante Wiederinbetriebnahme des Werks für Jänner 2022 bekannt. Seit dem Schwefeldioxidaustritt aus einem Zellstoffkocher am 2. Juni, bei dem ein Mitarbeiter tödlich verunglückte, steht die Produktion still. "Unter Einbeziehung des TÜV Österreich sowie anderer externer Experten haben wir eine umfassende Sicherheitsanalyse des gesamten Werks durchführen lassen", heißt es in einer Aussendung. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zur Ursache des tragischen Unfalls seien noch nicht abgeschlossen.

AustroCel habe auf Basis der Empfehlungen der Experten sofort begonnen, organisatorische und technische Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit umzusetzen. "Im Zuge der umfangreichen Arbeiten wurden die Rohrleitungen mit einer Gesamtlänge von drei Kilometern technisch überprüft und gewartet." Weiters ließ man Reparaturen durchführen, Anlagenteile wurden ersetzt und eine zusätzliche elektronische Sicherheitssteuerung installiert. Um für den regulären Betrieb gerüstet zu sein, ende die Kurzarbeit für die gesamte Belegschaft wie geplant mit Ende November.

Behördliches Genehmigungsverfahren für Zellstoffproduktion

"Im Jänner 2022 werden alle Anlagenteile sowie die Steuerung der Zellstoffkocherei endgültig getestet, zusätzlich werden in diesem Bereich Druckproben durchgeführt. Test und Inbetriebnahme werden von Lieferanten, externen Experten sowie dem TÜV begleitet", kündigt das Unternehmen an. "Nach den umfangreichen Prüfarbeiten und Vorbereitungen entscheiden die zuständigen Behörden über die Genehmigung für die Zellstoffproduktion."

Seit dem Unglück mit dem geplatzten Druckrohr im Juni kann kein Zellstoff mehr hergestellt werden. Am 20. Juli hieß es in einer Betriebsversammlung, die Anlage würde voraussichtlich im November wieder in Betrieb genommen. Das gelte auch für die neue Bioethanol-Anlage. Im September ging man dann von einem Start im Dezember aus. Das wird sich nun noch etwas verschieben.

AustroCel beschäftigt mehr als 290 Mitarbeiter

Die AustroCel Hallein GmbH beschäftigt derzeit mehr als 290 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zählt zu den Marktführern in China für Textilzellstoff aus Nadelholz mit einem Gesamtumsatz von rund 130 Millionen Euro. In der Bioraffinerie in Hallein werden bis zu 160.000 Tonnen Viskosezellstoff und 100 Gigawattstunden Fernwärme sowie 100 GWh Grünstrom produziert. Damit versorgt das Halleiner Unternehmen nicht nur die eigene Produktion mit sauberer Energie, sondern auch 28.000 Haushalte mit Grünstrom und 13.000 Haushalte mit Fernwärme. Mit der weltweit größten Bioethanol-Anlage auf Holzbasis produziert die Firma jährlich bis zu 30 Millionen Liter Bioethanol.